Joseph Conrad: il 3 agosto del 1924 si spegneva il grande precursore della letteratura modernista

Joseph Conrad è sicuramente uno dei più importanti scrittori a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Nato a Berdy?iv, in Ucraina, da genitori polacchi, si avvicinò molto presto al mondo della letteratura. In particolar modo conobbe precocemente quella inglese, grazie all'influenza del padre, anch'egli scrittore. Rimase orfano all'età di 11 anni e venne affidato allo zio materno. Sei anni più tardi, nel 1874, si imbarcò, a Marsiglia, come mozzo su una nave francese diretta in Martinica. È il primo di numerosi viaggi che lo scrittore intraprese e che furono spesso fonte d'ispirazione per le sue opere.

La vita in mare e le opere di Joseph Conrad

Joseph Conrad – Photo Credits: libroparlato.org

La navigazione fu l'altra grande passione ...

