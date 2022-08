James Blunt, Benjamin Clementine, Casadilego, Daniele Silvestri e Asaf Avidan al No Borders Music Festival (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo i due straordinari concerti sold out, con un totale di quasi 6000 partecipanti, di Alessandro Mannarino e Brunori Sas, il No Borders Music Festival inaugura il mese più caldo dell’anno con nuovi imperdibili eventi. Tre location immerse nel verde – oasi naturali del territorio del Friuli Venezia Giulia – ospiteranno artisti estremamente eterogenei sia a livello Musicale che per la loro provenienza geografica. Ancora una volta, il Festival offre un programma accuratamente variegato, che associa eventi Musicali live a elementi culturali e naturalistici del territorio, e si pone l’obbiettivo di valorizzare la Musica come mezzo di comunicazione in grado di arricchire ed essere compreso da tutti, capace di superare i confini etnici, linguistici, sociali e ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo i due straordinari concerti sold out, con un totale di quasi 6000 partecipanti, di Alessandro Mannarino e Brunori Sas, il Noinaugura il mese più caldo dell’anno con nuovi imperdibili eventi. Tre location immerse nel verde – oasi naturali del territorio del Friuli Venezia Giulia – ospiteranno artisti estremamente eterogenei sia a livelloale che per la loro provenienza geografica. Ancora una volta, iloffre un programma accuratamente variegato, che associa eventiali live a elementi culturali e naturalistici del territorio, e si pone l’obbiettivo di valorizzare laa come mezzo di comunicazione in grado di arricchire ed essere compreso da tutti, capace di superare i confini etnici, linguistici, sociali e ...

euroregionenews : In migliaia ai concerti del No Borders di quest'anno. Giovedì 4 agosto alle ore 14:00 il concerto di James Blunt… - eroesia_ : Non mio zio che ha ben deciso di mettere la playlist di James Blunt a tutto volume sto piangendo da almeno 34 minuti - gittisun : RT @TgrRaiFVG: .@BrunoriSas a Fusine: 'Musica in montagna per imparare a rispettarla'. Affollato appuntamento del @NoBordersMusicF che pros… - TgrRaiFVG : .@BrunoriSas a Fusine: 'Musica in montagna per imparare a rispettarla'. Affollato appuntamento del @NoBordersMusicF… - spizziaf25 : james blunt è il miglior cantante inglese della storia devo ribadirlo -