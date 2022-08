J – Ax torna sulla pace fatta con Fedez: «Ci adorano più di prima» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Intervistato dal Corriere della Sera ha parlato il cantante della ritrovata amicizia con Fedez Alessandro Aleotti, in arte J – Ax da anni nel panorama musicale italiano ha parlato a Corriere della Sera. Tra i primi in Italia a fare rapper, con gli Articolo 31 è un veterano: «Quando ero ragazzino uno di 30 anni già mi sembrava vecchio, a 50 era proprio un nonno». Proprio sull’età e suoi 50 anni spiega: «A pensarci fa paura, ma per fortuna l’età è un numero. Un tempo davvero avevamo nonni 50enni, adesso il 50enne è un papà. Siamo la prima generazione ad aver ritardato così tanto tutto, ma io di testa non mi sento tanto diverso, forse una certa maturità l’ho raggiunta prima, magari ecco penso un po’ di più prima di agire e sono diventato meno impetuoso». Non manca poi un capitolo per la pace ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Intervistato dal Corriere della Sera ha parlato il cantante della ritrovata amicizia conAlessandro Aleotti, in arte J – Ax da anni nel panorama musicale italiano ha parlato a Corriere della Sera. Tra i primi in Italia a fare rapper, con gli Articolo 31 è un veterano: «Quando ero ragazzino uno di 30 anni già mi sembrava vecchio, a 50 era proprio un nonno». Proprio sull’età e suoi 50 anni spiega: «A pensarci fa paura, ma per fortuna l’età è un numero. Un tempo davvero avevamo nonni 50enni, adesso il 50enne è un papà. Siamo lagenerazione ad aver ritardato così tanto tutto, ma io di testa non mi sento tanto diverso, forse una certa maturità l’ho raggiunta, magari ecco penso un po’ di piùdi agire e sono diventato meno impetuoso». Non manca poi un capitolo per la...

Agenzia_Ansa : 'I social non mi feriscono. La mia risposta è l'indifferenza'. Vanessa Incontrada torna sulla copertina di Vanity F… - 361_magazine : Le parole di #Jax su #Fedez - leonenero6 : @mirkonicolino ma torna anche sulla stick now tv? - WILCHE91 : @GiovaQuez @agatamicia Torna sulla Terra, l'assenza di gravità è dannosa per il corpo umano. Ah aspetto ancora risp… - gif1093 : Kerem che torna sul set potrebbe svoltarmi questa estate di menta?? ma visto che sono sfigata fino al midollo ho le… -