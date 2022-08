Italiani tartassati anche in ferie: case-vacanza, affitti alle stelle (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago – I dati dell’Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2022 di FIMAA-Confcommercio rilevano un aumento del costo per le case-vacanza intorno al 4,8% rispetto allo scorso anno. Per un appartamento con camera matrimoniale, cameretta, cucina e bagno, 4 posti letto spese incluse si spendono a settimana 525 euro nel mese di giugno, 750 euro nel mese di agosto e 970 euro nel mese di agosto. L’aumento ha interessato maggiormente le località marittime (+5,9% in media) e le località lacuali (+5,3%), mentre i canoni medi delle località di montagna registrano un aumento molto più contenuto (+1,1%). Aumento dei costi delle case-vacanza La situazione generale del mercato vede un rialzo delle compravendite e dei prezzi, pur trattandosi di un canone medio che varia moltissimo a seconda delle località: per una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago – I dati dell’Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2022 di FIMAA-Confcommercio rilevano un aumento del costo per leintorno al 4,8% rispetto allo scorso anno. Per un appartamento con camera matrimoniale, cameretta, cucina e bagno, 4 posti letto spese incluse si spendono a settimana 525 euro nel mese di giugno, 750 euro nel mese di agosto e 970 euro nel mese di agosto. L’aumento ha interessato maggiormente le località marittime (+5,9% in media) e le località lacuali (+5,3%), mentre i canoni medi delle località di montagna registrano un aumento molto più contenuto (+1,1%). Aumento dei costi delleLa situazione generale del mercato vede un rialzo delle compravendite e dei prezzi, pur trattandosi di un canone medio che varia moltissimo a seconda delle località: per una ...

chuck_pcatitaly : @_cieloitalia Nessuna fatica perchè sanno parlare solo del nulla. Sarebbe fatica se parlassero (e facessero) di qua… - lucianoargenzi2 : @ilgiornale Poi magari il gruzzoletto va ai figli dei mafiosi, e a tanta gente che non ne ha diritto. Intanto gli i… - maristaurru : @Maximo25188 @M49liberorso gli sciocchi e pigri si contentano di toglier al poveraccio e non chiedono ai politici e… - enrico_farda : Quale dote? Ai giovani non va darà la paghetta, ma istruzione e lavoro. Italiani onesti sono già tartassati. Cambia… - mila_lavi : RT @DottFinocchiaro: @marideberghem @CarlodeBlasio1 Perché in Italia se arrivano i traghetti tedeschi che contrabbandano persone vanno socc… -