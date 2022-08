Irma Vep – La vita imita l’arte arriva su Sky dopo aver stregato Cannes

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Realtà e finzione, artificio e autenticità si mescolano nell’acclamataVep – La, da oggi mercoledì 3 agosto. La serie sarà visibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand. Atteso remake dell’omonimo classico indie del 1996 di Olivier Assayas,Vep – Laè prodotta da HBO e A24. La miniserie espande la storia del film con Maggie Cheung, a sua volta ispirato al The Vampires di Louis Feuillade. Si tratta del cult erotico e sovversivo del cinema muto del 1915 la cui iconica eroina,Vep per l’appunto, ha influenzato per intere generazioni la cultura popolare. La serie, che rivisita i temi e ricrea intere scene del film del 1915, nasce come una vera e ...

badtasteit : La recensione di #IrmaVep, la serie di #OlivierAssayas con #AliciaVikander che segue l'omonimo film che fece nel 19… - IoBettySenatore : Da oggi su @SkyItalia e @NOWTV_It c'è la miniserie Irma Vep, storia di un'attrice disillusa che va a Parigi per pro… - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - ilcarza : [Lo so, chi ca**o guarda le serie adesso, ma comunque] Olivier ?? #IrmaVep @RollingStoneita - foto_nerd : Irma Vep: ecco il trailer della nuova serie tv -

Mai sottotitolo fu più azzeccato. La vita imita l'arte. Ed è effettivamente così in quest labirinto di specchi che è la nuova serie tv di Sky. Stasera in tv va in onda- La vita imita l'arte . 8 episodi che ci terranno compagnia per il mese di agosto su Sky Atlantic (su Now e on demand) ogni mercoledì sera. Protagonista una disincantata , per la prima volta ...La recensione di- La vita imita l'arte, la serie TV in onda su Sky, primo grande successo del regista Olivier ...“Stranieri in una strana città che hanno a che fare con personaggi strani”, viene detto ad un certo punto in Irma Vep e forse è la sintesi migliore di quale sia il punto della serie ma in fondo anche ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...