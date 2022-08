Iren estrarrà metalli preziosi da rifiuti elettronici (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il gruppo Iren, attraverso la controllata Iren Ambiente, realizzerà il primo impianto in Italia per l'estrazione di metalli preziosi dai Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il gruppo, attraverso la controllataAmbiente, realizzerà il primo impianto in Italia per l'estrazione didai Raee, idi apparecchiature elettriche ed elettroniche. ...

AnsaToscana : Iren estrarrà metalli preziosi da rifiuti elettronici. Primo impianto in Italia, dal 2023 in Toscana #ANSA - fisco24_info : Iren estrarrà metalli preziosi da rifiuti elettronici: Primo impianto in Italia, dal 2023 in Toscana - StampaTorino : Così l’Iren estrarrà oro e metalli preziosi dai rifiuti elettronici -