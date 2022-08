Iraq: caldo a 50 gradi, chiudono uffici pubblici regioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il caldo torrido che attanaglia l'Iraq, con temperature oltre i 50 gradi, ha costretto le autorità di diversi governatorati a chiudere gli uffici pubblici. E' il caso di quello di Bassora, nel sud, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Iltorrido che attanaglia l', con temperature oltre i 50, ha costretto le autorità di diversi governatorati a chiudere gli. E' il caso di quello di Bassora, nel sud, ...

fisco24_info : Iraq: caldo a 50 gradi, chiudono uffici pubblici regioni: Ancora occupato Parlamento, stop lavori - ltmdcb : @dottorcorbelli1 @TatiUdaci Io sto al passo. Chiuda gli occhi. Si immagini russo. Nato fa gli affari suoi in Serbia… - Khadija69909018 : @strange_in_iraq Scusa nel madiv fa caldo ho sbaglio? - Khadija69909018 : @M5544mm @strange_in_iraq Non sto molto bene il medice sono preoccupate per il mio stato di gravidanza devo stare… -