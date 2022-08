Inter, preoccupata da DigitalBits: via da Primavera e Women. Cambio sponsor? Mai dire mai (Di mercoledì 3 agosto 2022) DigitalBits ancora non salda con l’Inter Non è arrivato ancora nessun bonifico all’Inter da parte di DigitalBits dopo il mancato pagamento della prima parte della sponsorizzazione, come annunciato nei giorni scorsi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro oscuerà il main sponsor dalle maglie della Primavera e dell’Inter Women e a questo punto un Cambio sponsor non sembra essere così impossibile. “Una presa di posizione dura, che segna una nuova tappa nel braccio di ferro tra l’Inter e il suo main sponsor: sulle magliette della Primavera e dell’Inter Women, nelle prossime uscite, sparirà la ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)ancora non salda con l’Non è arrivato ancora nessun bonifico all’da parte didopo il mancato pagamento della prima parte dellaizzazione, come annunciato nei giorni scorsi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro oscuerà il maindalle maglie dellae dell’e a questo punto unnon sembra essere così impossibile. “Una presa di posizione dura, che segna una nuova tappa nel braccio di ferro tra l’e il suo main: sulle magliette dellae dell’, nelle prossime uscite, sparirà la ...

ilrossoeilnero2 : @Sabatini @RadioRadioWeb : l inter preoccupata per la fascia sx? Perche'? Ha goosens di marco. Gli altri? Hanno pel… - IMBili_ : Inter preoccupata per le condizioni di Gosens, il dick rating non soddisfa, si punta Udogie. La prima offerta è di… - MauraLatex93 : A me preoccupa che che qualora arrivassero offerte per #Dumfries e #Skriniar senza pensarci due volte partiranno ma… -

Lukaku flop, che caos: sta succedendo ora ... ad essere stato criticato in maniera anche dura dai tifosi dell'Inter. C'è chi mette in evidenza ... 2022 Non mi sta piacendo Lukaku, sono preoccupata...- Alessandra la #SuningOut. (@4LEX4ND4N0V1C) ... Calciomercato Serie A, Skriniar spaventa l'Inter Calciomercato Serie A, il rinnovo di Skriniar costerà caro: le nuove richieste del centrale Calciomercato Serie A, Skriniar chiede un rinnovo a cifre super, Inter preoccupata. Milan Skriniar ad oggi non può ancor esser certo di restare all'Inter. Ma i dirigenti nerazzurri - sottolinea La Gazzetta dello Sport facendo il punto sul futuro del difensore - ... fcinter1908 Dries Mertens, Inter e Juventus lo tentano in ogni modo Il futuro di Mertens è ancora avvolto nel mistero. Conclusa la sua lunga avventura a Napoli (ben nove stagioni), il centravanti belga, al momento, è svincolato e senza una squadra. Vorrebbe giocare al ... Gds – Inter, Gosens preoccupa e Inzaghi corre ai ripari Robin Gosens continua ad allenarsi per trovare la forma ideale e tornare quel giocatore straripante ammirato a Bergamo. 'Gosens sta sfruttando anche le giornate vuote, come accaduto la scorsa settiman ... ... ad essere stato criticato in maniera anche dura dai tifosi dell'. C'è chi mette in evidenza ... 2022 Non mi sta piacendo Lukaku, sono...- Alessandra la #SuningOut. (@4LEX4ND4N0V1C) ...Calciomercato Serie A, il rinnovo di Skriniar costerà caro: le nuove richieste del centrale Calciomercato Serie A, Skriniar chiede un rinnovo a cifre super,. Milan Skriniar ad oggi non può ancor esser certo di restare all'. Ma i dirigenti nerazzurri - sottolinea La Gazzetta dello Sport facendo il punto sul futuro del difensore - ... Cessione big Inzaghi preoccupato: “Ma ieri Ausilio l’ha rassicurato dicendogli che…” Il futuro di Mertens è ancora avvolto nel mistero. Conclusa la sua lunga avventura a Napoli (ben nove stagioni), il centravanti belga, al momento, è svincolato e senza una squadra. Vorrebbe giocare al ...Robin Gosens continua ad allenarsi per trovare la forma ideale e tornare quel giocatore straripante ammirato a Bergamo. 'Gosens sta sfruttando anche le giornate vuote, come accaduto la scorsa settiman ...