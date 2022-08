Infortunio Politano, problemi per l’attaccante del Napoli: le sue condizioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Infortunio Politano, le condizioni dell’attaccante del Napoli dopo il problema riscontrato in amichevole Al 24? del primo tempo del match tra Napoli e Girona Matteo Politano è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema al polpaccio. Provando uno scatto, senza alcun contrasto, l’attaccante ha sentito dolore ed ha lasciato il campo al georgiano Kvaratskhelia. Si attendono ulteriori comunicazioni dagli azzurri nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022), ledeldeldopo il problema riscontrato in amichevole Al 24? del primo tempo del match trae Girona Matteoè stato costretto ad abbandonare il campo per un problema al polpaccio. Provando uno scatto, senza alcun contrasto,ha sentito dolore ed ha lasciato il campo al georgiano Kvaratskhelia. Si attendono ulteriori comunicazioni dagli azzurri nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

