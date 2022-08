Indice Desi, l’Italia guadagna posizioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) La relazione annuale Digital Economy and Society Index (Desi), con cui la Commissione europea monitora i progressi digitali degli Stati membri, fotografa un’Italia avviata concretamente sul percorso della transizione digitale. Tra i Paesi che nel 2017 registravano gravi carenze in termini di digitalizzazione, l’Italia è quella che mostra i tassi di crescita relativi più elevati. Dal 2017, quando eravamo 23esimi su 27, siamo cresciuti in media di quasi il 12% ogni anno, ben al di sopra della media Ue, che è stata del 9%. L’Indice Desi 2022 evidenzia una situazione di miglioramento, collocando il Paese al 18esimo posto. Entrando nel dettaglio dell’Indice, emerge subito come l’Italia si stia muovendo a due velocità: tra 4 dimensioni analizzate (Capitale umano, Sevizi pubblici digitali, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 agosto 2022) La relazione annuale Digital Economy and Society Index (), con cui la Commissione europea monitora i progressi digitali degli Stati membri, fotografa un’Italia avviata concretamente sul percorso della transizione digitale. Tra i Paesi che nel 2017 registravano gravi carenze in termini di digitalizzazione,è quella che mostra i tassi di crescita relativi più elevati. Dal 2017, quando eravamo 23esimi su 27, siamo cresciuti in media di quasi il 12% ogni anno, ben al di sopra della media Ue, che è stata del 9%. L’2022 evidenzia una situazione di miglioramento, collocando il Paese al 18esimo posto. Entrando nel dettaglio dell’, emerge subito comesi stia muovendo a due velocità: tra 4 dimensioni analizzate (Capitale umano, Sevizi pubblici digitali, ...

