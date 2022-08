India: a Delhi oltre 500 toilette riservate a transgender (Di mercoledì 3 agosto 2022) La capitale Indiana si sta attrezzando per fornire toilette dedicate alle persone transgender: l'amministrazione di Delhi ha informato oggi la Corte Suprema che 505 servizi pubblici, già destinati a ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) La capitalena si sta attrezzando per fornirededicate alle persone: l'amministrazione diha informato oggi la Corte Suprema che 505 servizi pubblici, già destinati a ...

timesofindia : Sanjay Arora appointed Delhi police commissioner - SachitSedhai : Nice time at India Gate, Delhi?? @ Delhi, India - Dpsairy : Alert Indian palm squirrel. Location:- New Delhi, India. #Squirrels #squirrel #SquirrelScrolling #animals - arshadkhan0005 : Sach hai.???? .. #heartbreaker #intags #heartbreakquotes #shayri #shayrilove #sadshayri #shayrilover #love_natura… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Rizzani-De Eccher, 17 km di viadotto nel mare di Mumbai. Due anni di lavori a partire da settembre per una delle commesse pi… -