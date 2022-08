In Italia i nuovi casi covid sono 45.621, il tasso di positività giù al 17,8% (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Oggi sono 45.621 i nuovi casi covid, contro i 64.861 precedenti ma soprattutto i 63.837 di mercoledì scorso. I tamponi effettuati sono 255.797 (ieri 354.431) con un tasso di positività che dal 18,3% scende al 17,8%. I decessi sono 171 nelle ultime 24 ore (ieri 190): 172.568 le vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento le terapie intensive, 10 in più (ieri -12): in tutto sono 396 con 47 ingressi del giorno. Scende il numero dei ricoveri ordinari: sono 239 in meno (ieri -282), per un totale di 10.006. La regione con più casi covid odierni ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI - Ancora in calo la curva epidemica in. Oggi45.621 i, contro i 64.861 precedenti ma soprattutto i 63.837 di mercoledì scorso. I tamponi effettuati255.797 (ieri 354.431) con undiche dal 18,3% scende al 17,8%. I decessi171 nelle ultime 24 ore (ieri 190): 172.568 le vittime dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento le terapie intensive, 10 in più (ieri -12): in tutto396 con 47 ingressi del giorno. Scende il numero dei ricoveri ordinari:239 in meno (ieri -282), per un totale di 10.006. La regione con piùodierni ...

