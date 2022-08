In Georgia le donne in gravidanza potranno riconoscere i feti come dipendenti nella dichiarazione dei redditi (Di mercoledì 3 agosto 2022) In Georgia le donne incinte potranno riconoscere i loro feti come dipendenti nelle dichiarazioni dei redditi. L’ha annunciato in un comunicato di lunedì 1° agosto il Dipartimento delle Entrate dello Stato americano. Dichiarando che avrebbe iniziato a «riconoscere qualsiasi bambino non ancora nato con un battito cardiaco umano rilevabile come idoneo a ricevere l’esenzione individuale dall’imposta sul reddito per lavoro dipendente». Una decisione che giunge a poco più di un mese dal provvedimento del 24 giugno con cui la Corte Suprema americana ha ribaltato la storica sentenza Roe v Wade che, quasi 50 anni fa, sancì il diritto all’aborto a livello nazionale. Lo scorso 20 luglio, poi, una Corte d’appello federale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Inleincintei loronelle dichiarazioni dei. L’ha annunciato in un comunicato di lunedì 1° agosto il Dipartimento delle Entrate dello Stato americano. Dichiarando che avrebbe iniziato a «qualsiasi bambino non ancora nato con un battito cardiaco umano rilevabileidoneo a ricevere l’esenzione individuale dall’imposta sul reddito per lavoro dipendente». Una decisione che giunge a poco più di un mese dal provvedimento del 24 giugno con cui la Corte Suprema americana ha ribaltato la storica sentenza Roe v Wade che, quasi 50 anni fa, sancì il diritto all’aborto a livello nazionale. Lo scorso 20 luglio, poi, una Corte d’appello federale ...

dafne1967 : RT @HSkelsen: il Senato US ha approvato all'unanimità una risoluzione non vincolante che chiede al Segretario Blinken di designare la Russi… - Antonel_Traina : RT @HSkelsen: il Senato US ha approvato all'unanimità una risoluzione non vincolante che chiede al Segretario Blinken di designare la Russi… - Paolo_Tamagnini : RT @HSkelsen: il Senato US ha approvato all'unanimità una risoluzione non vincolante che chiede al Segretario Blinken di designare la Russi… - Gina76280162 : RT @HSkelsen: il Senato US ha approvato all'unanimità una risoluzione non vincolante che chiede al Segretario Blinken di designare la Russi… - MaurizioPannin1 : RT @HSkelsen: il Senato US ha approvato all'unanimità una risoluzione non vincolante che chiede al Segretario Blinken di designare la Russi… -