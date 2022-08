In arrivo i fondi europei per potenziare o installare su reti pubbliche telecamere di videosorveglianza (Di mercoledì 3 agosto 2022) di Anna Villani In arrivo 30 milioni di euro per le città italiane al fine di potenziare o installare su reti pubbliche telecamere di videosorveglianza allo scopo di rafforzare la sicurezza locale. Ben 200 città italiane, di cui 66 della Campania e tra queste c’è pure Angri, che raggiunge oggi punte da 34mila abitanti. Bersaglio negli ultimi tempi di bande – forse vesuviane – che hanno messo a segno furti nelle abitazioni, alle auto, portato via diverse marmitte (tagliate di notte finanche col flex). Un finanziamento disposto dal ministero dell’Interno che ha messo a disposizione queste risorse destinate a progetti di sicurezza per i cittadini. Una buona notizia che fa piacere agli onesti di cui la società è formata – fortunatamente – a larga maggioranza. I ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 3 agosto 2022) di Anna Villani In30 milioni di euro per le città italiane al fine disudiallo scopo di rafforzare la sicurezza locale. Ben 200 città italiane, di cui 66 della Campania e tra queste c’è pure Angri, che raggiunge oggi punte da 34mila abitanti. Bersaglio negli ultimi tempi di bande – forse vesuviane – che hanno messo a segno furti nelle abitazioni, alle auto, portato via diverse marmitte (tagliate di notte finanche col flex). Un finanziamento disposto dal ministero dell’Interno che ha messo a disposizione queste risorse destinate a progetti di sicurezza per i cittadini. Una buona notizia che fa piacere agli onesti di cui la società è formata – fortunatamente – a larga maggioranza. I ...

