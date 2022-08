Ilary Blasi lascia la tv dopo tradimento di Totti: a rischio L'Isola 2023? (Di mercoledì 3 agosto 2022) Negli ultimi giorni ha fatto il giro del web la notizia che Ilary Blasi sarebbe molto corteggiata dalle reti televisive per con l'intento di accaparrarsi l'esclusiva sui dettagli della separazione da Totti. Secondo Dagospia, avremmo potuto vedere la conduttrice raccontarsi in uno dei programmi come Belve di Francesca Fagnani su Rai2 o a Verissimo dall'amica Silvia Toffanin. In entrambe le trasmissioni, l'ex lady Totti aveva smentito, qualche mese fa e con convinzione, la voce della crisi del suo matrimonio, voce rivelatasi vera a distanza di un paio di settimane. ThePipol ha fatto sapere che Ilary Blasi non andrà da nessuna parte: lascerà la televisione per un po' di tempo, almeno per un anno: "Così ha deciso nel suo lungo stop e nel voler il silenzio per i suoi figli ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Negli ultimi giorni ha fatto il giro del web la notizia chesarebbe molto corteggiata dalle reti televisive per con l'intento di accaparrarsi l'esclusiva sui dettagli della separazione da. Secondo Dagospia, avremmo potuto vedere la conduttrice raccontarsi in uno dei programmi come Belve di Francesca Fagnani su Rai2 o a Verissimo dall'amica Silvia Toffanin. In entrambe le trasmissioni, l'ex ladyaveva smentito, qualche mese fa e con convinzione, la voce della crisi del suo matrimonio, voce rivelatasi vera a distanza di un paio di settimane. ThePipol ha fatto sapere chenon andrà da nessuna parte: lascerà la televisione per un po' di tempo, almeno per un anno: "Così ha deciso nel suo lungo stop e nel voler il silenzio per i suoi figli ...

