Ilary Blasi | la clausola che non ti immagini con Totti

(Di mercoledì 3 agosto 2022), lache non ticon: continuano le voci sulla separazione dei due, che implica anche aspetti economici. Coppia iconica per quasi due decenni, alla fine anche loro si sono detti addio; dopo tante voci di gossip,e Francescohanno annunciato la loro separazione in queste ultime settimane. L'articolo proviene da Leggilo.org.

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - infoitcultura : Ilary Blasi contesa dai programmi tv: la decisione della conduttrice - infoitcultura : Vanessa Incontrada in crisi con il marito? La diversa decisione rispetto a Ilary Blasi e Michelle Hunziker - infoitcultura : Totti-Noemi, le nuove paparazzate: la reazione di Ilary Blasi, drastica decisione - AngoloDV : Ilary Blasi a Verissimo #ilaryblasi #angolodellenotizie #verissimo #gfvip #isola #isoladeifamosi #noemibocchi… -

Carmen Di Pietro ha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Diva e Donna parlando della sua vita dopo aver partecipato al reality show adventure condotto dainsieme a suo figlio Alessandro Iannoni , il quale ha dovuto abbandonare anzitempo l'avventura per rimanere in pari con gli studi. E a proposito di quest'ultimo la soubrette ha colto la ...Camicia a righe verticali e bikini color jeans.immortala così la sua estate a Sabaudia, pubblicando su Instagram una serie di scatti che mandano in delirio gli oltre due milioni di follower. Foto che, stando alle ultime indiscrezioni ...La tv la rincorre per le prime interviste ma Ilary Blasi avrebbe preso una decisione contrariamente a tutte le aspettative.Ilary Blasi lontana dalla tv per un anno “Così ha deciso”: la nuova indiscrezione dopo la separazione da Francesco Totti.