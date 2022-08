Ilary Blasi e Totti, incrocio “pericoloso” a Sabaudia nella villa: le foto dell’incontro con Noemi Bocchi (Di mercoledì 3 agosto 2022) A qualche giorno di riposo e di vacanza nella villa di Sabaudia non hanno voluto rinunciare. Né Ilary Blasi, che vi si è rifugiata nel mese di luglio, né Francesco Totti, che pare sia arrivato già oggi. Ovviamente la presentatrice ha lasciato la casa all’ex capitano della Roma e trascorreranno vacanze separate. E, se Ilary ha salutato la città delle dune dopo un periodo di completo relax in compagnia delle figlie, dei genitori e della sorella in cui si è dedicata alla famiglia ed a se stessa concedendosi molto mare e niente vita mondana, ora si attende di vedere come vivrà la sua vacanza Francesco. Di sicuro a fargli compagnia rimarranno Chanel ed Isabel. Probabilmente nei prossimi giorni scenderà in spiaggia per dedicarsi alla tintarella. Ad attenderlo troverà ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 3 agosto 2022) A qualche giorno di riposo e di vacanzadinon hanno voluto rinunciare. Né, che vi si è rifugiata nel mese di luglio, né Francesco, che pare sia arrivato già oggi. Ovviamente la presentatrice ha lasciato la casa all’ex capitano della Roma e trascorreranno vacanze separate. E, seha salutato la città delle dune dopo un periodo di completo relax in compagnia delle figlie, dei genitori e della sorella in cui si è dedicata alla famiglia ed a se stessa concedendosi molto mare e niente vita mondana, ora si attende di vedere come vivrà la sua vacanza Francesco. Di sicuro a fargli compagnia rimarranno Chanel ed Isabel. Probabilmente nei prossimi giorni scenderà in spiaggia per dedicarsi alla tintarella. Ad attenderlo troverà ...

