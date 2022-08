Ilary Blasi e Francesco Totti, primo incontro dopo la rottura: ecco cosa è successo tra loro (Di mercoledì 3 agosto 2022) dopo l’annuncio della separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno avuto il loro primo incontro. I due si sono rivisti dopo alcune settimane trascorse da quei famosi comunicati stampa volti ad annunciare la fine del loro matrimonio. Ma dove si sono incontrati i due e, soprattutto, perché? Si è trattato di un incontro accidentale, oppure L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 3 agosto 2022)l’annuncio della separazione,hanno avuto il. I due si sono rivistialcune settimane trascorse da quei famosi comunicati stampa volti ad annunciare la fine delmatrimonio. Ma dove si sono incontrati i due e, soprattutto, perché? Si è trattato di unaccidentale, oppure L'articolo proviene da KontroKultura.

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - infoitcultura : Vanessa Incontrada in crisi con il marito? La diversa decisione rispetto a Ilary Blasi e Michelle Hunziker - aidadafne : Meno male che per loro l'amicizia al di sopra di tutto! Mah... - zazoomblog : “Scelta estrema”. Decisione choc di Ilary Blasi: succede dopo l’ultima scoperta su Totti e Noemi - #“Scelta… - infoitcultura : 'Ilary Blasi non tornerà in TV prima di un anno' -