Ilary Blasi: davvero lo ha fatto? Divina! (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilary Blasi, davvero lo ha fatto? Divina! La conduttrice, al centro delle voci di gossip, si mostra così ed è davvero stupenda. In queste ultime settimane, ma forse anche mesi, ci sono stati importantissimi cambiamenti nella vita di Ilary Blasi; dopo tanti rumors, la conduttrice romana ha annunciato insieme a Francesco Totti l’imminente separazione, a quasi vent’anni dalle nozze. Bellezza sublime per la conduttrice (foto: Instagram Ilary Blasi).I due sono finiti ancor più sotto i riflettori, tanto che pare ormai si segua ogni loro mossa; dal canto suo, la conduttrice sembra non aver perso le vecchie abitudini e, mentre si gode le vacanze, si mostra più bella che mai. Ecco la foto pubblicata, è ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 3 agosto 2022)lo haLa conduttrice, al centro delle voci di gossip, si mostra così ed èstupenda. In queste ultime settimane, ma forse anche mesi, ci sono stati importantissimi cambiamenti nella vita di; dopo tanti rumors, la conduttrice romana ha annunciato insieme a Francesco Totti l’imminente separazione, a quasi vent’anni dalle nozze. Bellezza sublime per la conduttrice (foto: Instagram).I due sono finiti ancor più sotto i riflettori, tanto che pare ormai si segua ogni loro mossa; dal canto suo, la conduttrice sembra non aver perso le vecchie abitudini e, mentre si gode le vacanze, si mostra più bella che mai. Ecco la foto pubblicata, è ...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - infoitcultura : Vanessa Incontrada in crisi con il marito? La diversa decisione rispetto a Ilary Blasi e Michelle Hunziker - aidadafne : Meno male che per loro l'amicizia al di sopra di tutto! Mah... - zazoomblog : “Scelta estrema”. Decisione choc di Ilary Blasi: succede dopo l’ultima scoperta su Totti e Noemi - #“Scelta… - infoitcultura : 'Ilary Blasi non tornerà in TV prima di un anno' -