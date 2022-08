Ilary Blasi, colpo tremendo per i suoi fan: la conduttrice si allontana dalla tv | L’indiscrezione pesantissima (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un’improvvisa indiscrezione sta facendo tremare i tanti fans della bella conduttrice romana, fresca di separazione dal suo storico ex marito Francesco Totti Con ogni probabilità il tema legato alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continuerà a tenere banco ancora per diverso tempo. Ogni giorno la vicenda si arricchisce di nuovi retroscena, soprattutto grazie alla grande attenzione mediatica che ha riscosso la decisione da parte dei due ex coniugi annunciata pubblicamente tramite i rispettivi comunicati ufficiali. Ilary Blasi (Websource)Nelle ore passate alcuni portali online avevano riportato la notizia secondo la quale la conduttrice televisiva avrebbe raccontato tutta la verità sulla rottura in tv. Tuttavia, la pagina Instagram thepipol gossip ha ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un’improvvisa indiscrezione sta facendo tremare i tanti fans della bellaromana, fresca di separazione dal suo storico ex marito Francesco Totti Con ogni probabilità il tema legato alla separazione trae Francesco Totti continuerà a tenere banco ancora per diverso tempo. Ogni giorno la vicenda si arricchisce di nuovi retroscena, soprattutto grazie alla grande attenzione mediatica che ha riscosso la decisione da parte dei due ex coniugi annunciata pubblicamente tramite i rispettivi comunicati ufficiali.(Websource)Nelle ore passate alcuni portali online avevano riportato la notizia secondo la quale latelevisiva avrebbe raccontato tutta la verità sulla rottura in tv. Tuttavia, la pagina Instagram thepipol gossip ha ...

