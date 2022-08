Il sostituto sexy del pareo Che esalta ogni fisico

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La tendenza più forte della Primavera-Estate 2022? Senza dubbio, la minigonna. Con le vacanze però si affaccia nelle collezioni 2022 un trend nel trend: la gonna da mare. Un pezzo appositamente pensato per essere indossato sul costume da bagno allo scopo di elevare l’outfit da spiaggia, immancabile per tutte le patite di moda che si apprestano a fare le valigie. 20 gonne mare PE22 guarda le foto Leggi anche › Piccolo formato, grande stile. 20 minigonne per la Primavera Estate 2022 Gonna mare Estate ...