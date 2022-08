(Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - “La centralità euromediterranea del porto di Trapani costituisce uno snodo strategico nei traffici commerciali e crocieristici in transito da e per lacittà. Potremmo ben dire che il futuro ha un sapore antico, quello che ha dato origini e poi sviluppo all'economica cittadina e dell'intero comprensorio West Sicily, oggi anche destinazione turistica. L'escavazione e, dunque, in primis la pulitura dei fondali, attesa da sempre, oltre a diventare presto realtà costituisce il punto di prima intesa politica - istituzionale tra la mia Amministrazione e l'Autorità di Sistema guidata da Pasqualino Monti". Lo afferma Giacomodi Trapani, commentando il profetto dipresentato oggi. "La stessache tutelerà anche il porto ...

italiaserait : Il sindaco Tranchida, ‘con waterfront riqualificazione che valorizza nostra identità’ - ledicoladelsud : Il sindaco Tranchida, ‘con waterfront riqualificazione che valorizza nostra identità’ - LocalPage3 : Il sindaco Tranchida, 'con waterfront riqualificazione che valorizza nostra identità' - fisco24_info : Il sindaco Tranchida, 'con waterfront riqualificazione che valorizza nostra identità': (Adnkronos) - “La centralità… - GDS_it : Ore d'ansia a Misiliscemi, nel trapanese, per la scomparsa di Giovanni Rizzo, un giovane uomo di 35 anni, di cui ne… -

Il progetto del nuovo waterfront di Trapani è stato presentato stamane alla stampa dalGiacomo, dal presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, ...Dario Safina - già assessore e consulente ai lavori pubblici Giacomodi Trapani = '1659523305' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') AND categoria_...(Adnkronos) – “La centralità euromediterranea del porto di Trapani costituisce uno snodo strategico nei traffici commerciali e crocieristici in transito da e per la nostra città. Potremmo ben dire che ...(Adnkronos) – Trapani avrà il suo waterfront, una proposta di rigenerazione che punta a cancellare degrado, abbandono, cantieri dismessi e a recuperare e potenziare attività produttive trascurate, qua ...