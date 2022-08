Il risiko delle candidature. Panico tra i piccoli alleati dem. Salveranno la poltrona

rep_torino : L'accordo con Calenda porta slancio al Pd ma scombina il risiko dei collegi [aggiornamento delle 09:04]… - rep_genova : Effetto Calenda in Liguria: Toti ricuce con il centrodestra, il Pd al risiko dei candidati, Italia Viva resta sola:… - sunrisesrose : RT @VendutoCorrotto: @vitalbaa Qua invece di pensare all’economia ???? disoccupazione e i problemi dell’Italia gas energia elettrica giochiam… - PaoloGe2 : @CarloCalenda @Montecitorio @bendellavedova @EnricoLetta Altro che prima repubblica ?? il Risiko delle poltrone - VendutoCorrotto : @vitalbaa Qua invece di pensare all’economia ???? disoccupazione e i problemi dell’Italia gas energia elettrica gioch… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Che fine fa Di Maio Letta prova a salvarlo. Ma gli ex grillini temono l'estinzione Roma, 3 agosto 2022 - Panico tra le fila di Azione. Disperazione in Ipf. Tremori tra i 'nanetti' alleati al Pd. ...di Ettore Maria Colombo Panico tra le fila di Azione. Disperazione in Ipf. Tremori tra i 'nanetti' alleati al Pd. Qualche grosso grattacapo tra i rosso - verdi. Panico, è chiaro, anche in Iv. Insomma, ... Il risiko delle candidature Panico tra i piccoli alleati dem Riusciranno a salvare la poltrona Il prezzo più alto lo pagano i Dem che dovranno scegliere chi far saltare tra i deputati e i senatori uscenti o tra le new entry su cui il partito ...Molti dei partiti che non supereranno il 3% dei consensi potrebbero rimanere fuori dal Parlamento. I leader che non saranno nei collegi uninominali si giocano tutto nei listini. Anche i capilista però ...