Il programma politico di Calenda: i 14 punti del "Patto repubblicano" con +Europa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo l'accordo con il Partito Democratico è utile conoscere i punti del "Patto repubblicano" il programma elettorale di Azione, il partito di cui Carlo Calenda è segretario, siglato insieme a +Europa. I punti sono... Leggi su europa.today (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo l'accordo con il Partito Democratico è utile conoscere idel "" ilelettorale di Azione, il partito di cui Carloè segretario, siglato insieme a. Isono...

GianlucaVasto : Mammamia quante chiacchiere! Il solito 'nulla' dei Partiti. Ad oggi, come ormai da anni, l'unico ad avere un progra… - rulajebreal : I negazionisti che difendono la Meloni sostendo che “non è Fascista”, ignorano il suo programma politico persecutor… - Open_gol : Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle pros… - MassimoBenesse1 : @AleGuerani E questo è tanto più vero oggi, visto che non c'è nemmeno l''obbligo' politico di presentare un program… - PaoloSimoniAir : @Controcorrentv @matteoricci Programma politico: sconfiggere la dx! Affacccroocazzzz che programmone! Qualcosa di concreto?? -