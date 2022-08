Il Milan piange Villiam Vecchi: “Continuerà a parare da lassù” (Di mercoledì 3 agosto 2022) MilanO – Il Milan piange Villiam Vecchi, ex portiere rossonero che si è spento questa mattina all’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia all’età di soli 73 anni. Cresciuto nel Milan all’ombra di Fabio Cudicini, divenne titolare nella stagione 1972-1973. Un anno dopo lasciò il Diavolo per il Cagliari, per poi giocare anche con la maglia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Paquetà, Flamengo apre l’inchiesta Sarà l’anno del Milan? Primato solitario in classifica dopo 8 anni Stasera la Coppa Italia, tocca a Milan-Torino Arbitri di Coppa Italia, al via i quarti di finale Il Milan deve vincere per mantenere il passo Diretta tv Sportitalia? Dove ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)O – Il, ex portiere rossonero che si è spento questa mattina all’ospedale Santa Maria di Reggio Emilia all’età di soli 73 anni. Cresciuto nelall’ombra di Fabio Cudicini, divenne titolare nella stagione 1972-1973. Un anno dopo lasciò il Diavolo per il Cagliari, per poi giocare anche con la maglia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Paquetà, Flamengo apre l’inchiesta Sarà l’anno del? Primato solitario in classifica dopo 8 anni Stasera la Coppa Italia, tocca a-Torino Arbitri di Coppa Italia, al via i quarti di finale Ildeve vincere per mantenere il passo Diretta tv Sportitalia? Dove ...

