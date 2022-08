Il Milan perde definitivamente Renato Sanches: andrà al Psg per 15 milioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) La telenovela di Renato Sanches è finita. Dopo Botman, il Milan ha perso pure lui. L’Equipe dà per fatto l’accordo tra il calciatore e il Psg per 15 milioni di euro. La scelta, alla fine, è ricaduta sul club parigino, nonostante il Milan avesse offerto 1 milione in più. “La scelta del “Golden Boy 2016” è stata quella del PSG di Christophe Galtier e Luis Campos. E non il Milan con cui il Lille aveva concordato un risarcimento di 16 milioni di euro”. Dopo Botman, dunque, il club rossonero perde un altro degli obiettivi di mercato su cui insisteva a lavorare da mesi e sul quale negli ultimi giorni era tornato in pressing. Niente da fare. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 agosto 2022) La telenovela diè finita. Dopo Botman, ilha perso pure lui. L’Equipe dà per fatto l’accordo tra il calciatore e il Psg per 15di euro. La scelta, alla fine, è ricaduta sul club parigino, nonostante ilavesse offerto 1 milione in più. “La scelta del “Golden Boy 2016” è stata quella del PSG di Christophe Galtier e Luis Campos. E non ilcon cui il Lille aveva concordato un risarcimento di 16di euro”. Dopo Botman, dunque, il club rossoneroun altro degli obiettivi di mercato su cui insisteva a lavorare da mesi e sul quale negli ultimi giorni era tornato in pressing. Niente da fare. L'articolo ilNapolista.

