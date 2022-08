Il Milan annuncia una grande promessa d’Europa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 08/02/2022 Agire alle 21:29 est Charles De Ketelaere (21 anni) lascia Bruges per fare un salto di qualità nella sua carriera L’operazione è stata chiusa per 32 milioni di euro più 3 extra in possibili variabili Charles De Ketelaere è già un calciatore Milano. Il campione in carica di Serie A ha pagato 32 milioni di euro a Bruges per ottenere i loro servizi fino al 30 giugno 2027. Il prezzo del trasferimento può arrivare fino a 35 ‘chilogrammi’, se tutte le variabili sono soddisfatte. Indosserà il numero 90 sulla schiena. A 21 anni, De Ketelaere è una delle più grandi promesse del suo Paese e dell’intero continente europeo. Nel novembre 2020 Ha già debuttato con la nazionale belga, dove ha già accumulato 8 partite in cui ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: 08/02/2022 Agire alle 21:29 est Charles De Ketelaere (21 anni) lascia Bruges per fare un salto di qualità nella sua carriera L’operazione è stata chiusa per 32 milioni di euro più 3 extra in possibili variabili Charles De Ketelaere è già un calciatoreo. Il campione in carica di Serie A ha pagato 32 milioni di euro a Bruges per ottenere i loro servizi fino al 30 giugno 2027. Il prezzo del trasferimento può arrivare fino a 35 ‘chilogrammi’, se tutte le variabili sono soddisfatte. Indosserà il numero 90 sulla schiena. A 21 anni, De Ketelaere è una delle più grandi promesse del suo Paese e dell’intero continente europeo. Nel novembre 2020 Ha già debuttato con la nazionale belga, dove ha già accumulato 8 partite in cui ...

