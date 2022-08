Il Giardino Segreto – Tarano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Giardino Strada Regionale Sabina 657 km 12,600 – 02040 Tarano – Rieti Tel. 329/8762471 Sito Internet: Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 12/15€, primi 12/15€, secondi 15/30€, dolci 8€ Chiusura: dal Lunedì al Giovedì OFFERTA Posto ad una manciata di minuti dall’uscita Ponzano Romano-Soratte dell’A1, questa azienda agrituristica è stata una delle prime in Italia ad allevare il celebre Wagyu e lo propone in tante declinazioni in cucina, a fianco ad altri piatti incentrati su un’ottima materia prima. Che non ci si trova dinnanzi al classico agriturismo che i cliché vogliono semplice e spartano, lo si intuisce subito, sia per l’ambiente interno ed esterno curato, che per l’accoglienza affidata a delle bollicine che accompagnano degli sfiziosi appetizer: terrina di maiale nero, crostino di pane croccante con battuto di lardo e oliva ascolana ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) IlStrada Regionale Sabina 657 km 12,600 – 02040– Rieti Tel. 329/8762471 Sito Internet: Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 12/15€, primi 12/15€, secondi 15/30€, dolci 8€ Chiusura: dal Lunedì al Giovedì OFFERTA Posto ad una manciata di minuti dall’uscita Ponzano Romano-Soratte dell’A1, questa azienda agrituristica è stata una delle prime in Italia ad allevare il celebre Wagyu e lo propone in tante declinazioni in cucina, a fianco ad altri piatti incentrati su un’ottima materia prima. Che non ci si trova dinnanzi al classico agriturismo che i cliché vogliono semplice e spartano, lo si intuisce subito, sia per l’ambiente interno ed esterno curato, che per l’accoglienza affidata a delle bollicine che accompagnano degli sfiziosi appetizer: terrina di maiale nero, crostino di pane croccante con battuto di lardo e oliva ascolana ...

