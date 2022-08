Il film cult Ragazze Vincenti diventa una serie Prime Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 3 agosto 2022) A league of their own Dal cinema allatv. 30 anni dopo il successo cinematografico,con Madonna, Tom Hanks e Geena Davis, arriva sucon un racconto a puntate e nuovi personaggi. Il titolo annunciato ufficialmente è lo stesso dell’originale: A League of Their Own. Incredibilmente si è scelto in Italia di usare un titolo che da noi non evoca quel gloriosoe che, per giunta, risulta non facile da capire o ricordare. Va detto che cercando sulla piattaforma compare anche il titolo ‘– la’. Che confusione! A League of Their Own rievoca lo spirito gioioso dell’amato classico di Penny Marshall del 1992, e al tempo stesso introduce ...