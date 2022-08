Il dubbio di Burioni sui decessi per Covid: «Anche oggi 171 morti. Li stiamo curando male? (pare di no)». I grafici sulle ondate delle vittime (Di mercoledì 3 agosto 2022) «Anche oggi 171 morti di Covid. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettarlo, ma non ho elementi concreti per dirlo), o chissà cosa altro». L’allarme arriva da Roberto Burioni, medico e professore all’Università San Raffaele di Milano. Il suo tweet mette in evidenza i dati suoi decessi legati al Coronavirus segnalati ogni giorno dal bollettino diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore sono stati 171, ieri 190, il giorno ancora prima 121. Numeri in crescita nell’ultimo mese con picchi che alla fine della scorsa settimana hanno superato Anche la soglia dei 200, il 29 luglio i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) «171di. O licontando(madi no), o li(posso sospettarlo, ma non ho elementi concreti per dirlo), o chissà cosa altro». L’allarme arriva da Roberto, medico e professore all’Università San Raffaele di Milano. Il suo tweet mette in evidenza i dati suoilegati al Coronavirus segnalati ogni giorno dal bollettino diffuso da Ministero della Salute e Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore sono stati 171, ieri 190, il giorno ancora prima 121. Numeri in crescita nell’ultimo mese con picchi che alla fine della scorsa settimana hanno superatola soglia dei 200, il 29 luglio i ...

