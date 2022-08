Il Chelsea non molla Casadei, pronta un’offerta monstre per l’Inter: la cifra (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Chelsea fa sul serio per Cesare Casadei. Il forte interesse da parte dei blues nei confronti del giovane talento nerazzurro è noto da tempo, con il club inglese che nelle prossime ore sembrerebbe intenzionato a formulare una nuova proposta alla dirigenza interista. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Marzo Barzaghi, il Chelsea starebbe preparando una nuova offerta da presentare all’Inter, che si avvicinerebbe di molto alle richieste del club nerazzurro: circa 20 milioni di sterline. Casadei Chelsea Inter Il nativo di Ravenna, classe 2003, è di fatto uno dei maggiori giovani italiani in rampa di lancio, che con la maglia dell’Inter ha collezionato 59 presenze nel campionato Primavera mettendo a referto 22 goal e 7 ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilfa sul serio per Cesare. Il forte interesse da parte dei blues nei confronti del giovane talento nerazzurro è noto da tempo, con il club inglese che nelle prossime ore sembrerebbe intenzionato a formulare una nuova proposta alla dirigenza interista. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Marzo Barzaghi, ilstarebbe preparando una nuova offerta da presentare al, che si avvicinerebbe di molto alle richieste del club nerazzurro: circa 20 milioni di sterline.Inter Il nativo di Ravenna, classe 2003, è di fatto uno dei maggiori giovani italiani in rampa di lancio, che con la maglia delha collezionato 59 presenze nel campionato Primavera mettendo a referto 22 goal e 7 ...

