Il Chelsea avvisa il Barcellona | ecco il prezzo di Alonso e Azpilicueta

ETGazzetta : Tottenham, #Conte avvisa: 'Siamo ancora indietro a Liverpool, City e Chelsea' - TV7Benevento : Calcio: Conte avvisa il Tottenham, 'c'è ancora gap con City, Liverpool e Chelsea' - -

La Gazzetta dello Sport

... non dobbiamo pensare che in soli 7 mesi abbiamo ridotto un gap che esiste da tantissimo tempo con Liverpool, City e anche ilche recentemente ha vinto la Champions e il Mondiale per club. Ci ...Raspadori, Napoli o Juventus/ Calciomercato news, Carnevalile pretendenti Calciomercato ... ovvero Alex Meret, ed il nome più caldo pare essere quello di Kepa Arrizabalaga del. ... Tottenham, Conte avvisa: "Siamo ancora dietro a Liverpool, City e Chelsea" • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Arrivato sulla panchina del Tottenham lo scorso novembre, Antonio Conte è pronto a vivere la sua prima ...Il tecnico del Tottenham Antonio Conte in vista dell'inizio della nuova stagione ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport.