Ieri, oggi, domani - Nissan Micra, l'evoluzione continua: il futuro (elettrico) è garantito dall'Alleanza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Del doman non v'è certezza, verrebbe da dire guardando al futuro di quelle che una volta chiamavamo utilitarie: un termine che oggi suona riduttivo. Per dimensioni e contenuti, infatti, molti modelli di segmento B sono diventati delle prime auto fatte e finite. Ovviamente, sono anche più care: parliamo di listini che partono da almeno 17/18 mila euro, per garantire alle Case sufficienti margini da giustificare le spese di sviluppo e produzione di questi veicoli. Con l'elettrico, i costi crescono e, almeno per un po', cresceranno ancora, inevitabilmente. Risultato: alcune delle odierne compatte potrebbero non avere un'erede al termine del loro ciclo vita. Non la Micra, però. La Nissan ha già annunciato una nuova generazione, che dovrebbe affacciarsi sul mercato a metà della decade in corso. Andrà a ...

