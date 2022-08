Ida Platano nuova opinionista di Uomini e Donne? Anticipazioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) A Uomini e Donne si preannunciano importanti cambiamenti, sembra che Maria De Filippi sia pronta a rivoluzionare l’amato programma di Canale 5 partendo dal ruolo di alcuni volti storici: Ida Platano sarà una nuova opinionista? Scopriamo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Leggi anche: Gemma Galgani naso rifatto: come la vedremo a Uomini e Donne FOTO PRIMA E... Leggi su donnapop (Di mercoledì 3 agosto 2022) Asi preannunciano importanti cambiamenti, sembra che Maria De Filippi sia pronta a rivoluzionare l’amato programma di Canale 5 partendo dal ruolo di alcuni volti storici: Idasarà una? Scopriamo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Leggi anche: Gemma Galgani naso rifatto: come la vedremo aFOTO PRIMA E...

infoitcultura : Ida Platano e Pinuccia stravolgono tutto: per loro un nuovo ruolo a Uomini e Donne - NotizieNews2 : Ida Platano umiliata per il suo difetto fisico alle gambe: e lei le mostra per la prima volta..… - raffinatissimo_ : valutando seriamente l’idea di aprire un ida platano out of context - sadic0stears : @raffinatissimo_ Me o in alternativa ida platano - zazoomblog : “Ora per lei è finita”. UeD su Ida Platano la notizia è clamorosa. Questo sì che cambia tutto - #finita”. #Platano… -