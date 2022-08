I volontari della Croce Bianca e un fiocco verde al petto per l’ultimo saluto a Matteo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ponteranica. “E per che cosa mi dovrei pentire? Di giocare con la vita e di prenderla per la coda? Tanto un giorno dovrà finire, e poi all’eterno ci ho già pensato: è eterno anche un minuto, ogni bacio ricevuto dalla gente che ho amato”. Matteo Carminati lo aveva scritto quando se ne era andato il nonno, Angelo. E ora, chi voleva bene, gli dedica questa frase per ricordarlo. Come gli amici di una vita e quelli conosciuti per l’impegno nella Croce Bianca. Gli stessi che mercoledì pomeriggio, 3 agosto, hanno portato il feretro davanti alla chiesa parrocchiale della Ramera a Ponteranica, dove si sono svolti i funerali del 25enne trovato senza vita lunedì in fondo ad un canalone, dopo essere precipitato da un terrazzo naturale a strapiombo ai piedi del monte Timogno, in Valle Seriana. Matteo Carminati ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ponteranica. “E per che cosa mi dovrei pentire? Di giocare con la vita e di prenderla per la coda? Tanto un giorno dovrà finire, e poi all’eterno ci ho già pensato: è eterno anche un minuto, ogni bacio ricevuto dalla gente che ho amato”.Carminati lo aveva scritto quando se ne era andato il nonno, Angelo. E ora, chi voleva bene, gli dedica questa frase per ricordarlo. Come gli amici di una vita e quelli conosciuti per l’impegno nella. Gli stessi che mercoledì pomeriggio, 3 agosto, hanno portato il feretro davanti alla chiesa parrocchialeRamera a Ponteranica, dove si sono svolti i funerali del 25enne trovato senza vita lunedì in fondo ad un canalone, dopo essere precipitato da un terrazzo naturale a strapiombo ai piedi del monte Timogno, in Valle Seriana.Carminati ...

