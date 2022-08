ilGiornale.it

... lontano daie ha mostrato sulle stories di Instagram attimi della sua vita senza ... ma non certamente per un ondata diverso Totti anzi, abbiamo visto e letto di sogni infranti, di ...Hanno la stessa ironia tagliente, l'essere sinceri senza alcun filtro, l'per i, ma anche lo stesso senso innato per lo stile e la capacità di stare sotto riflettori come se fosse la ... I paparazzi e l'odio social: Vanessa Incontrada risponde alle critiche Sono passati quasi due mesi da quando Vanessa Incontrada è finita al centro di una bufera mediatica per una sua foto in copertina su una rivista di gossip. Lo scatto, che la immortalava in spiaggia in ...