(Di mercoledì 3 agosto 2022) Iconquistano anchee alFestival 2022 infiammano la folla… masi infortuna. “Ieri, la folla alera così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po’…”, ironizza così la band romana dei record, sul suo profilo Instagram ufficiale, mostrando uno scatto in cui il cantante preme una borsa del ghiaccio sulla spalla. Il frontman del gruppo, ha infatti avuto unincidente, di cui non si conoscono i dettagli, ma ha continuato a esibirsi con la borsa del ghiaccio sulla spalla. “Non preoccupatevi,sta bene” ha scritto tra le stories la band. Poi un post in cui posa con i suoi compagni con una benda a bloccare la spalla. “Grazieper questo spettacolo incredibile. Il ...

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: I Maneskin trionfano al Lollapalooza di Chicago, ma Damiano ha un piccolo incidente... #maneskin - MediasetTgcom24 : I Maneskin trionfano al Lollapalooza di Chicago, ma Damiano ha un piccolo incidente... #maneskin -

TGCOM

Il frontman ha continuato la sua esibizione col ghiaccio su una spalla Iconquistano anche Chicago e al Lollapalooza Festival 2022 infiammano la folla...ma Damiano si infortuna. 'Ieri, la folla al Lollapalooza era così calda che Dam ha avuto bisogno di ...Appare ovvio che Capovilla sia furioso non per quanto riguarda l'aspetto musicale, il disprezzo di tanti suoi coetanei per questi "ragazzetti" che da più di un annoin giro per il mondo e ... I Maneskin trionfano al Lollapalooza di Chicago, ma Damiano ha un piccolo incidente... "Non preoccupatevi, Damiano sta bene" ha scritto tra le stories la band. Poi un post in cui posa con i suoi compagni con una benda a bloccare la spalla. "Grazie Chicago per questo spettacolo incredibi ...