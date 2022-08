(Di mercoledì 3 agosto 2022) Uno studio svolto in Irlanda dimostra che la mole di lavoro a cui sono sottoposti ili spinge spesso a consultare l'enciclopedia libera per scrivere i loro giudizi

ilGiornale.it

crediti fiscali generati con il superbonus 110%, ma per la Guardia di finanza si tratta di ... Ihanno però mantenuto il sequestro dei crediti fiscali formalmente nel cassetto fiscale ...Al PalaVega i Fiorenzuola Beesper 87 - 72 di fronte ad una Basket Mestre coriacea e solida, sfiorando il clamoroso sorpasso ... Arbitri: Sordi di Cremona edi Bergamo. Precedente Serie B -... I giudici cedono al fascino di Wikipedia: così copiano le sentenze Uno studio svolto in Irlanda dimostra che la mole di lavoro a cui sono sottoposti i giudici li spinge spesso a consultare l'enciclopedia libera per scrivere i loro giudizi ...Il Tribunale del Riesame di Bologna ha previsto l’apertura delle porte del carcere per la figlia ed il genero di Beppe Pedrazzini, l’uomo ...