I clienti offendono la cameriera, la proprietaria chiude e manda via tutti "Nessuno può trattare male il mio staff" (Di mercoledì 3 agosto 2022) La proprietaria di un locale, alla vista di una sua dipendente in lacrime perché maltrattata da alcuni clienti, ha smesso di servire cibo.Il cliente ha sempre ragione, si diceva un tempo. Ma ci sono limiti che nessun cliente, neppure il più ricco e facoltoso, può permettersi di superare. "A causa di maltrattamenti ai nostri camerieri, la cucina è chiusa" – un cartello affisso fuori dal suo ristorante dopo aver trovato una sua dipendente in lacrime perché offesa da alcuni turisti. La proprietaria non ha esitato un attimo a smettere di servire cibo, mandare via tutti e chiudere il locale. E ha chiuso non solo per quella sera ma per tutta la settimana successiva. "Sono così incredibilmente delusa e imbarazzata dai turisti che abbiamo quest'anno.

