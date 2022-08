I 5Stelle si aggrappano a Di Battista Ricciardi | «Alessandro è una risorsa Lo aspettiamo»

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Spiazzati, rimasti con il cerino in mano, ora i grillini invocano il ritorno diDi. Il Che Guevara di Roma è unapreziosa. Lo dice apertamente Riccardoin una lunga intervista a Repubblica. Il figliol prodigo potrebbe risolvere l’emorragia di voti del partito guidato da Conte in caduta libera.è stato decisivo, ora è unaè stato decisivo per far crescere il M5S. È una. Sicuramente fa parte di quel novero di persone che se condividono il programma sono le benvenute”, dice il vicepresidente del partito. Nelle stesse ore Dibba pubblica un post velenoso contro Di Maio. “Non ha un voto. Chi conosce il fanciullo di oggi, lo evita. Trasformista, disposto ...

