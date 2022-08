Hockey su prato, le convocate azzurre per il ritiro di Anversa in vista del prossimo Europeo (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’allenatore della Nazionale femminile di Hockey su prato, Robert Justus, ha diramato la lista delle convocate per il raduno ad Anversa, in programma dall’8 al 14 agosto. Saranno 21 le giocatrici che parteciperanno al ritiro in Belgio, per preparare al meglio il torneo di qualificazione al prossimo Europeo di Pool A. Manifestazione che la squadra azzurra affronterà dal 17 al 20 agosto in Lituania, contro Lituania ed Ucraina. Ecco la lista completa della convocate: Portieri: Caruso, Montserrat. Difensori: Bianchi, Della Vittoria, Machin, Puglisi, Pessina, Sarnari. Centrocampisti: Bertarini, Bormida, Laurito, Maldonado, Ailin Oviedo, Pastor, Totolo. Attaccanti: Bruni, Carta, De Biase, Garcia Munitis, Lara Oviedo, Moroni. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’allenatore della Nazionale femminile disu, Robert Justus, ha diramato la lista delleper il raduno ad, in programma dall’8 al 14 agosto. Saranno 21 le giocatrici che parteciperanno alin Belgio, per preparare al meglio il torneo di qualificazione aldi Pool A. Manifestazione che la squadra azzurra affronterà dal 17 al 20 agosto in Lituania, contro Lituania ed Ucraina. Ecco la lista completa della: Portieri: Caruso, Montserrat. Difensori: Bianchi, Della Vittoria, Machin, Puglisi, Pessina, Sarnari. Centrocampisti: Bertarini, Bormida, Laurito, Maldonado, Ailin Oviedo, Pastor, Totolo. Attaccanti: Bruni, Carta, De Biase, Garcia Munitis, Lara Oviedo, Moroni. SportFace.

sportface2016 : #Hockeysuprato, le convocate azzurre per il ritiro di Anversa in vista del prossimo #Europeo - IdeawebTV : Hockey su prato/M: raduno della Nazionale Italiana a Bra - palermo24h : Hockey su prato, tre catanesi con la maglia azzurra ai Mondiali di Nottingham - Nazione_Prato : Vivaio sempre più florido per l’Hockey Prato. In ascesa il numero degli iscritti -