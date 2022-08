Henry: 'Verona, per te ho detto no agli Usa e al mio maestro Zanetti' (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

sportli26181512 : Henry: “Verona, per te ho detto no agli Usa e al mio maestro Zanetti”: Henry: “Verona, per te ho detto no agli Usa… - Gazzetta_it : Intervista a Thomas Henry: “Verona, per te ho detto no agli Usa e al mio maestro Zanetti” - CalcioNews24 : #Henry carico per la nuova avventura al #Verona - susydigennaro : RT @napolimagazine: VERONA - Henry: 'Per questo club ho rifiutato i soldi dagli Stati Uniti' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Henry: 'Per questo club ho rifiutato i soldi dagli Stati Uniti' -