Henry: «Il Verona mi ha impressionato. Serie A campionato migliore al mondo»

Il neo attaccante del Verona Henry ha parlato dell'arrivo all'Hellas e dei suoi obiettivi Thomas Henry, neo attaccante del Verona arrivato dal Venezia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo arrivo all'Hellas. SCUOLA VENEZIA – «Ho imparato molto. La prima stagione è stato lo step per conoscere l'Italia. Ora parlo tre lingue, ho scoperto la cultura di una città meravigliosa. E poi il calcio. Ho imparato la fase difensiva. All'inizio, ricordo, era difficile capire Zanetti. La Serie A a livello tattico è il campionato migliore del mondo. Dovevo scoprirlo. Il giorno più bello è stato quando ho giocato contro Chiellini e Bonucci allo Juventus stadium. Che salto per me. E ora mi sento più completo, spero di salire ancora più in ...

