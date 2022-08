(Di mercoledì 3 agosto 2022) L’esterno ha lavorato per tre anni in un’agenzia regionale conseguendo il diploma: “Ma il mio sogno è sempre stato fare il calciatore”

ilsecoloxix : #Hefti mentalità svizzera al servizio del #Genoa: “Ho l’apprendistato in banca, non si sa mai” -

Il Secolo XIX

Abbonati per leggere anche ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIA...palla recuperata innescando velocemente le punte e sfaldando gli avversari sulla destra dove... ora tocca calarsi nella giustaumile ed equilibrata per vincere un campionato "sporco", ... Hefti, mentalità svizzera al servizio del Genoa «Ho l'apprendistato in banca, non si sa mai»