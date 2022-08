Harry e Meghan: il biografo annuncia nuovi scandali (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’autore di Finding Freedom, Omid Scobie, ha recentemente rivelato un sequel davvero di impatto per la biografia di Harry e Meghan Markle. Il primo libro ha svelato moltissimi segreti della coppia e del loro rapporto con la Famiglia Reale. Ufficialmente si tratta di una biografia non autorizzata dal duca e dalla duchessa di Sussex. Ma le email venute alla luce in passato avevano dimostrato l’intromissioni di Meghan. Al momento non si sa se la moglie del principe Harry ha collaborato anche segretamente a questo libro. Scobie, che è stato coautore di Finding Freedom con la giornalista Carolyn Durand, non ha rivelato neppure il titolo del secondo libro, che uscirà il prossimo anno. Intanto, però, ci si aspetta già grandi cose da questo secondo capitolo della saga. AnsaL’editore inglese HarperCollins, infatti, ha affermato ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’autore di Finding Freedom, Omid Scobie, ha recentemente rivelato un sequel davvero di impatto per la biografia diMarkle. Il primo libro ha svelato moltissimi segreti della coppia e del loro rapporto con la Famiglia Reale. Ufficialmente si tratta di una biografia non autorizzata dal duca e dalla duchessa di Sussex. Ma le email venute alla luce in passato avevano dimostrato l’intromissioni di. Al momento non si sa se la moglie del principeha collaborato anche segretamente a questo libro. Scobie, che è stato coautore di Finding Freedom con la giornalista Carolyn Durand, non ha rivelato neppure il titolo del secondo libro, che uscirà il prossimo anno. Intanto, però, ci si aspetta già grandi cose da questo secondo capitolo della saga. AnsaL’editore inglese HarperCollins, infatti, ha affermato ...

