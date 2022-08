“Hai perso il mio voto”: il fuggi fuggi da Calenda sui social dopo l’accordo col Pd (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alla fine, per Enrico Letta e Carlo Calenda c’è stato il lieto epilogo e un patto di coalizione elettorale è stato raggiunto, con buonapace dei più scettici. Le voci critiche sollevatesi dopo l’ufficializzazione dell’accordo sono state varie ed eterogenee e, tra i perplessi, rientrano anche molti sostenitori del leader di Azione, che non hanno risparmiato pungenti affondi sui profili social dell’ex ministro dello Sviluppo economico. Accordo tra Enrico Letta e Carlo Calenda: la delusione social degli elettori di Azione l’accordo di Azione col Pd, almeno stando ai commenti che si leggono sulla pagina Facebook di Carlo Calenda, sembra aver convinto davvero pochi. I più, dopo il patto, si dicono pronti ad emigrare verso altri lidi, altri a ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alla fine, per Enrico Letta e Carloc’è stato il lieto epilogo e un patto di coalizione elettorale è stato raggiunto, con buonapace dei più scettici. Le voci critiche sollevatesil’ufficializzazione delsono state varie ed eterogenee e, tra i perplessi, rientrano anche molti sostenitori del leader di Azione, che non hanno risparmiato pungenti affondi sui profilidell’ex ministro dello Sviluppo economico. Accordo tra Enrico Letta e Carlo: la delusionedegli elettori di Azionedi Azione col Pd, almeno stando ai commenti che si leggono sulla pagina Facebook di Carlo, sembra aver convinto davvero pochi. I più,il patto, si dicono pronti ad emigrare verso altri lidi, altri a ...

