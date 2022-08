"Ha diritto al suicidio anche chi non è attaccato alle macchine" (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI – Il posto è sempre quello, la caserma dei carabinieri di via Fosse Ardeatine vicino al Duomo di Milano. E' cambiato molto da allora, ma non ancora abbastanza per Marco Cappato che il 2 febbraio del 2017 venne a denunciarsi per aver aiutato a morire in Svizzera un giovane uomo cieco e paralizzato dopo un incidente e ora per avere fatto lo stesso, ieri, con una donna di 69 anni sofferente per un cancro in fase finale. "Una discriminazione insopportabile" Nel nome di Fabiano Antoniani, che tutti conoscevano come Dj Fabo per la sua passione di far ballare i ragazzi di tutto il mondo, la Consulta ha riscritto nel 2019 le regole del fine vita in Italia stabilendo che esiste un diritto al suicidio assistito in presenza di certe condizioni e facendolo assolvere dai giudici milanesi. Per Elena c'erano tutte tranne una: non era attaccata a nessuna ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 agosto 2022) AGI – Il posto è sempre quello, la caserma dei carabinieri di via Fosse Ardeatine vicino al Duomo di Milano. E' cambiato molto da allora, ma non ancora abbastanza per Marco Cappato che il 2 febbraio del 2017 venne a denunciarsi per aver aiutato a morire in Svizzera un giovane uomo cieco e paralizzato dopo un incidente e ora per avere fatto lo stesso, ieri, con una donna di 69 anni sofferente per un cancro in fase finale. "Una discriminazione insopportabile" Nel nome di Fabiano Antoniani, che tutti conoscevano come Dj Fabo per la sua passione di far ballare i ragazzi di tutto il mondo, la Consulta ha riscritto nel 2019 le regole del fine vita in Italia stabilendo che esiste unalassistito in presenza di certe condizioni e facendolo assolvere dai giudici milanesi. Per Elena c'erano tutte tranne una: non era attaccata a nessuna ...

