Guerra in Ucraina, l’ex cancelliere tedesco Schroeder: Russia vuole una soluzione negoziale (Di mercoledì 3 agosto 2022) “La Russia vuole una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina, e l’accordo del mese scorso per la ripresa delle spedizioni di grano dal porto di Odessa potrebbe rappresentare un primo passo in tal senso”. Lo ha dichiarato al settimanale “Stern” l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder, noto per il suo rapporto di amicizia personale col presidente russo Vladimir Putin. “La buona notizia è che il Cremlino vuole una soluzione negoziale”, ha dichiarato l’ex cancelliere, confermando di aver incontrato il presidente russo la scorsa settimana. “Un primo successo dell’accordo sul grano potrebbe forse estendersi gradualmente ad un cessate il fuoco”, ha ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Launaal conflitto in, e l’accordo del mese scorso per la ripresa delle spedizioni di grano dal porto di Odessa potrebbe rappresentare un primo passo in tal senso”. Lo ha dichiarato al settimanale “Stern”Gerhard, noto per il suo rapporto di amicizia personale col presidente russo Vladimir Putin. “La buona notizia è che il Cremlinouna”, ha dichiarato, confermando di aver incontrato il presidente russo la scorsa settimana. “Un primo successo dell’accordo sul grano potrebbe forse estendersi gradualmente ad un cessate il fuoco”, ha ...

beppesevergnini : Due terzi degli italiani sono dispiaciuti per la partenza di Draghi, sostengono l’Unione Europea, si sentono più si… - enpaonlus : Ucraina, almeno 5mila delfini morti nel Mar Nero dall’inizio della guerra: “È una tragedia ambientale” - La Stampa… - Avvenire_Nei : Il Papa: in Ucraina fermarsi e negoziare - huitzli : @Xandarmm @etventadv 1. Gli USA stavano preparando la guerra in Ucraina contro la Russia da circa un decennio, si g… - Parabel66836534 : Live stasera mercoledi 03/08/2022 alle 20.00 ? Guerra Russo-Ucraina - 'Geopolitica & Geostrategia' con Aldo Giannul… -