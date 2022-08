“Gli stipendi bassi mettono a rischio la capacità cognitiva e aumentano la possibilità di perdere la memoria”: il nuovo studio della Columbia University (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gli stipendi bassi mettono a rischio la capacità cognitiva e aumentano la possibilità di declino della memoria in età avanzata. A dirlo, uno studio in revisione paritaria della Columbia University Mailman School of Public Health, negli USA. Già da tempo, diversi studi scientifici associano i lavori a basso salario a esiti di salute negativi come sintomi depressivi, obesità e ipertensione ma, fino ad ora, nessuno studio aveva esaminato la relazione specifica tra bassi salari durante gli anni di lavoro e disturbi cognitivi in ??età avanzata. I risultati sono stati pubblicati sull’American Journal of Epidemiology e sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Glilaladi declinoin età avanzata. A dirlo, unoin revisione paritariaMailman School of Public Health, negli USA. Già da tempo, diversi studi scientifici associano i lavori a basso salario a esiti di salute negativi come sintomi depressivi, obesità e ipertensione ma, fino ad ora, nessunoaveva esaminato la relazione specifica trasalari durante gli anni di lavoro e disturbi cognitivi in ??età avanzata. I risultati sono stati pubblicati sull’American Journal of Epidemiology e sono ...

