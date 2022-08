occhio_notizie : Immediato intervento della Polizia Municipale e Vigili del Fuoco a seguito di una perdita d'acqua -

Teleclubitalia.it

Più di cento trattori in marcia. Daa Napoli , con destinazione finale la sede della Regione Campania . Ma prima una tappa nel ...una banda funebre raggiunge Napoli per fermarsi sotto...Da Villaricca aMadama Che, raccontano ora gli ex pentastellati, quando nel 2018 viene ... Proprio Di Maio la ripesca nell'uninominale, collegio di. Il resto è storia di queste ore. ... Giugliano, palazzo a rischio crollo: sgomberate 36 famiglie Paura a Giugliano, sono ben 36 le famiglie sgomberate questa mattine a causa di un palazzo a rischio crollo in via Roma ...GIUGLIANO – Attimi di paura quelli che si stanno vivendo in questi minuti in una traversa di via Roma, in pieno centro a Giugliano dove da pochissimi istanti sono arrivati contemporaneamente Polizia, ...